Primo bagno dell'anno a Riccione con panettone e vin brulé

| 10:47 - 28 Dicembre 2022

Uno scatto dalla scorsa edizione.

Domenica, tempo permettendo, alle 11,30 alcuni temerari riccionesi incuranti del freddo e delle raffiche gelate il primo giorno dell’anno si concederanno un tuffo in Adriatico. Quest’anno l’impresa sarà meno proibitiva grazie al meteo probabilmente più mite ed è facilmente prevedibile che a immergersi saranno decine e decine di riccionesi e ospiti della città.



L’appuntamento, come di consueto, sarà sulla spiaggia di fronte a piazzale Roma. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Riccione insieme alla Cooperativa Bagnini e con la collaborazione di Capitaneria di porto, Croce Rossa di Riccione, Protezione civile e Riccione Chapter Italy. Per riscaldarsi dopo il tuffo nell’Adriatico ci sarà vin brulé per tutti offerto dal bar Peledo, mentre la Cooperativa bagnini distribuirà il panettone.