Riccione, identificati 15 minorenni e trovati 50 grammi di hashish a San Lorenzo

Cronaca

Riccione

| 10:39 - 28 Dicembre 2022

La droga sequestrata.

Identificati quindici minorenni e trovati cinquanta grammi di sostanza stupefacente nella zona di San Lorenzo. Durante la scorsa settimana sono stati effettuati controlli nell’area di San Lorenzo, da parte degli agenti della Polizia locale di Riccione . In particolare, i poliziotti locali sono intervenuti lungo la nuova pista ciclabile, dove spesso viene lamentata da parte dei residenti la presenza di gruppi di giovani che si radunano creando disturbo e mettendo in atto comportamenti illeciti.



I controlli capillari, effettuati dalla Polizia locale con l’unità cinofila, hanno permesso di identificare 15 minori, residenti nell’area stessa e in parte provenienti dai comuni limitrofi. Alla vista degli agenti altri ragazzi e ragazzini si sono dati alla fuga nel parco adiacente.



Una volta identificati i giovani, è scattata la perlustrazione dell’area effettuata in maniera estesa con il cane antidroga: nascosto in una siepe, gli agenti hanno rinvenuto un unico “panetto” di hashish del peso di oltre 50 grammi.



"L’attività svolta fa parte di un più ampio programma di interventi nell’area, co-finanziati dalla Regione Emilia-Romagna" si legge nella nota della Polizia Locale "e volti alla riqualificazione urbana, tramite il potenziamento sia dell’illuminazione pubblica, degli arredi urbani e degli impianti di videosorveglianza, oltre alla promozione di azioni di sensibilizzazione e prevenzione dedicati ai cittadini e residenti.

I riscontri penali e amministrativi emersi durante tutte queste attività operative della Polizia Locale e che hanno una valenza nell’ambito della sicurezza sono stati immediatamente condivisi con la locale Compagnia dei Carabinieri, con la quale vi è una consolidata e stretta collaborazione per il controllo ed il mantenimento della sicurezza urbana nella nostra città."