Variante dell'abitato di Santa Giustina, presto il bando

| 09:31 - 28 Dicembre 2022

Ventuno opere strategiche, da Nord a Sud, hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo rende noto il Mit in una nota. Si tratta in totale di interventi per 2 miliardi e 380 milioni di euro e - annuncia il Mite - "per una buona parte saranno pubblicati i bandi di gara in tempo record, tra la fine dell'anno e gennaio 2023". Si tratta, viene spiegato di interventi coinvolti nell'aggiornamento del Contratto di programma Anas. Tra gli interventi anche la variante dell'abitato di Santa Giustina per la quale sono stati stanziati gli 11 milioni di euro residui su un totale di 22.245.399 euro.