Divertirsi a Rimini: alcune attività utili per svagarsi e per fare nuove amicizie

Turismo

Rimini

| 18:31 - 27 Dicembre 2022

Il centro storico di Rimini.

Rimini è una città splendida, nota a tutti per il suo ruolo centrale in termini di turismo. Eppure, una volta finita l'estate, la città di certo non chiude i battenti. Anzi, per certi versi diventa ancor più piacevole scoprirla, proprio perché non si dovrà "combattere" contro la fiumana del turismo di massa. In questo articolo, quindi, scopriremo insieme alcune attività divertenti da svolgere a Rimini, con uno scopo ben preciso: approfittarne per conoscere nuove persone.



Unirsi alle feste Erasmus a Rimini



ESN Rimini è uno dei distaccamenti Erasmus più attivi in Italia, e ovviamente basa molte delle sue attività su feste, pub crawl, aperitivi e molto altro ancora. Per partecipare alle feste ufficiali bisogna possedere la tessera Erasmus, ma ci sono tanti altri eventi a libero accesso, anche in discoteca, che permettono di conoscere moltissimi ragazzi stranieri. Logicamente conviene saper parlare almeno una lingua straniera, e qui entra in gioco un corso inglese avanzato, che può senza ombra di dubbio favorire la parlantina e dare modo di conversare agilmente con chiunque. Infine, l'inglese farà comodo anche per chiacchierare con qualsiasi altro turista (non necessariamente Erasmus).



Frequentare le zone della movida di Rimini



Anche se non si è dei grandi festaioli, la vita notturna di Rimini può comunque offrire interessanti alternative alle classiche discoteche, utili per conoscere nuove persone. Le zone principali sono sicuramente lungomare Tintori e piazzale Fellini, dove si concentra la maggior parte dei locali e dei bar della città. Ovviamente questo è solo un punto di partenza: a Rimini ci sono infatti tantissime aree "specializzate" nel divertimento notturno. Basti ad esempio citare il centro storico nel suo complesso, insieme a Marina Centro, Miramare, Piazza Cavour e molto altro ancora. Chi ama le discoteche non potrà fare a meno di visitare il tradizionalissimo Pascià e il Cocoricò. Chi invece preferisce i pub e i lounge bar, si innamorerà di locali come il Kiosko e il Tiburon.



Rimini di giorno: cosa fare?



Se si vuole prendere una pausa dal trambusto della vita notturna di Rimini, ci sono molte attività diurne che possono essere altrettanto divertenti, e che possono diventare una preziosa occasione per conoscere altre persone. Per esempio, si può fare una passeggiata sul lungomare o nella zona del centro storico. Il modo migliore per conoscere Rimini è ovviamente quello di viverla giorno per giorno, senza particolare fretta: solo così ci si potrà godere tutte le bellezze di questa città, insieme alla spensieratezza che la caratterizza.



Altre possibili attività a Rimini



Chi sente il desiderio di conoscere nuove persone, può comunque approcciare altre attività slegate dalla movida. Si fa ad esempio riferimento ad uno dei tanti corsi di cucina che vengono organizzati in questa città, oppure alle palestre e ai centri sportivi. Inoltre, perché non provare a partecipare ad un'attività di volontariato? Si tratta di un'ottima occasione per fare qualcosa di buono per la comunità, e allo stesso tempo per conoscere nuove persone con cui iniziare una bella amicizia. In conclusione, le opzioni a Rimini sono davvero infinite.