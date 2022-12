Novafeltria, brindisi di Capodanno in piazza senza botti per il rispetto di cani e gatti

Eventi

Novafeltria

| 17:25 - 27 Dicembre 2022

Foto dalle precedenti edizioni del Capodanno di Novafeltria.

Un ritorno alla normalità, dopo i due di stop forzato a causa della pandemia, per il tradizionale brindisi di mezzanotte in piazza Vittorio Emanuele II a Novafeltria. "Il 'Capodanno Insieme' di quest'anno sarà un'occasione per tornare finalmente a scambiarci gli auguri con tutta la cittadinanza e fra coloro che sceglieranno di trascorrere l'ultima notte dell'anno nei locali del nostro paese" commenta il Presidente del Consiglio comunale Lorenzo Cantori.



E allora dj set a partire dalle 23:30 di sabato 31 dicembre, panettone e spumante per tutti allo scoccare della mezzanotte. Seguirà un piccolo spettacolo pirotecnico "che non infastidirà i nostri amici a quattro zampe come da scelta da parte dell'Amministrazione comunale" spiega Cantori. L'evento è realizzato dalla Pro Loco di Novafeltria, dalla Consulta Giovani e dall'Amministrazione comunale. L'inizio del 2023 a Novafeltria proseguirà nei locali del centro e con la tradizionale serata di Capodanno del Jolly Disco.