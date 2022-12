Coriano, la Corsetta di Natale è diventata una tradizione: atleti e famiglie per le vie del paese

Attualità

Coriano

| 14:53 - 27 Dicembre 2022

I partecipanti alla "Corsetta di Natale" a Coriano.

Un centinaio di podisti e camminatori hanno partecipato quest'anno alla settima edizione della Corsetta di Natale a Coriano. Non solo atleti corianesi, oltre a famiglie con bambini al seguito, hanno scelto di cimentarsi in un'ora di attività fisica prima di affrontare il tradizionale pranzo di Natale. Il percorso si è snodato in 8 km per la corsetta e 5 km per la camminata con partenza e ritorno in piazza Don Minzoni direzione Passano, passando per la base missilistica e via delle Piane. Presenti anche gli atleti del Triathlon Team Riccione - TTR con il presidente Loris Rinaldi e il Triathlon Duathlon Rimini -TDR guidato dalla presidente Romina Ridolfi. "Desidero ringraziare - ha detto il sindaco Gianluca Ugolini che ha portato i saluti dell'amministrazione assieme al consigliere comunale Gianluca Fabbri tra i partecipanti - il promotore di questa bella iniziativa, Francesco Bisognani, perché partita appena sette anni quasi per scherzo, negli anni ha ottenuto un numero di adesioni sempre maggiore. Una vera e propria sfida per la mattinata del Natale, prima del consueto ritrovo culinario con le proprie famiglie. Ringrazio anche di cuore Serafino Monti della Pasticceria Gironi per la disponibilità dimostrate nel ristorare con ciambella e tè caldo i partecipanti che hanno ormai preso come punto di riferimento Coriano per questo appuntamento natalizio".