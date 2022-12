Cattolica, countdown per il capodanno con Radio Bruno: 'Una festa anti-crisi'

Eventi

Cattolica

| 14:38 - 27 Dicembre 2022

Capodanno con Radio Bruno in piazza Roosevelt, Cattolica.



"Un capodanno di comunità, che permetta di festeggiare anche alle persone in difficoltà per i rincari e le bollette alle stelle". A Cattolica fervono i preparativi per la grande festa di piazza Roosevelt, l'Hit Parade Party a ingresso gratuito in collaborazione con Radio Bruno, che porterà sul palco Fausto Peppi, speaker del programma "Una poltrona per due" e dj Pigi. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi rimarca: "É un evento voluto per i nostri concittadini che vivono momenti di difficoltà. Non tutti possono permettersi il cenone o la festa in un locale. Ma è un evento aperto anche ai nostri ospiti che saranno a Cattolica". Una festa che abbraccerà più generazioni, con la sua musica: "Abbiamo voluto dare un taglio a questa iniziativa di Capodanno affinché sia una festa che abbracci tutti i gusti musicali. Sarà un momento di comunità e di festa dopo due anni complessi".



La sindaca Franca Foronchi allarga l'invito non solo ai cittadini, "ma anche a tutti coloro che sono nei dintorni, gli ospiti e turisti che soggiornano in questo periodo a Cattolica. Dopo la cena, che può essere fatta al ristorante o in casa, ci ritroveremo tutti in piazza con la musica di Radio Bruno".