Cronaca

Morciano di Romagna

| 14:35 - 27 Dicembre 2022

La lavanderia di via Ugo Foscolo n.8, Morciano di Romagna.

Divampano le fiamme alla lavanderia self-service "Il Delfino" di via Ugo Foscolo a Morciano di Romagna. Ignote ancora le cause dello scoppio attorno alle ore 13 di oggi (27 dicembre), che sono in corso d'accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Cattolica, prontamente intervenuti affinché l'incendio non si propagasse ulteriormente coinvolgendo anche gli appartamenti sopra la struttura. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Morciano di Romagna.