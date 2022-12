Rimini, il bando per l'ex area Ghigi. La cittadella dello sport pronta per agosto 2025

Attualità

13:13 - 27 Dicembre 2022

Area ex Ghigi.



È in pubblicazione il bando per l’affidamento in concessione attraverso finanza di progetto delle attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del centro sportivo all’ex area Ghigi di Rimini. L’opera rientra nel piano triennale dei lavori pubblici ed è cofinanziato attraverso le risorse ottenute dal Comune di Rimini dal Pnrr (missione sport e inclusione sociale) per 1,4 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 5 milioni di euro.



L'intervento previsto consiste nel completamento e rifunzionalizzazione delle opere già eseguite (uffici, spogliatoi) oltre alla realizzazione di nuove opere non previste in precedenza. L’impianto polivalente accoglierà almeno 3 discipline sportive. Nel dettaglio è previsto il completamento di 7 campi da calcio (tra calcio a undici, a sette e a cinque) la realizzazione di tre campi da padel, di una pista ciclo podistica e di una tribuna per gli spettatori dei due campi da calcio principali, oltre al mantenimento e all'eventuale ampliamento del parcheggio con impianto di fotovoltaico già esistente, la sistemazione dei camminamenti e delle aree a verde.



Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è fissato per il 17 febbraio 2023. Il crono programma prevede l’aggiudicazione dell’appalto entro marzo 2023 ed il completamento dei lavori per agosto del 2025.