Addio Gabriele Piemonti, titolare del Bikini e socio fondatore del Prince Riccione



Rimini

| 12:36 - 27 Dicembre 2022

Gabriele Piemonti PH CORRIERE.IT.



Era uno dei protagonisti dell'intrattenimento notturno della Riviera: ieri (lunedì 26 dicembre) è scomparso a Milano Gabriele Piemonti, 61 anni, al termine di un breve ricovero in ospedale a seguito di un malore. Piemonti era titolare del Bikini di Cattolica, uno dei locali di punta della Riviera, inoltre è stato socio co-fondatore del Prince di Riccione.



Gianni Indino, presidente del Silb regionale, lo ha ricordato così: “Ciao Gabriele, con te se ne va un grande amico, un uomo che ha contribuito a fare le fortune della nightlife della nostra riviera, un uomo della notte, una persona perbene amata e rispettata da tutti ,lasci in me e in chi ti ha conosciuto un grande vuoto”.



“Alla famiglia, ad Ambra e alla figlia Ginevra va il cordoglio più sincero mio e di tutta l’amministrazione comunale”, ha scritto la sindaca Daniela Angelini.



L'imprenditore 61enne era sposato con Ambra Orfei. La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la sua scomparsa e alle condoglianze alla famiglia.