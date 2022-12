Villaggio di Natale a Bellaria fa il pieno di visitatori e si prepara a San Silvestro

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:20 - 27 Dicembre 2022

'Space family' e alcuni scatti dal Villaggio Natalizio di Bellaria - foto Alessia Bocchini.

Lavoro straordinario per gli animatori del “Villaggio di Natale” di Bellaria Igea Marina durante il weekend festivo, dalla Vigilia al 26 dicembre: i numeri da record presso le attrazioni lungo il viale pedonale P. Guidi hanno lasciato estremamente soddisfatti lo staff e gli organizzatori.



La Snow globe di Piazza Matteotti con il suo villaggio ghiacciato all’interno non ha mai smesso di avere gente in arrivo, con un’affluenza continua che ha reso l’attrazione sempre attiva; così anche la pista delle macchinine Bumpers in Piazza Don Minzoni ed il percorso in slitta sotto al tunnel luminoso; la Realtà virtuale infine, ha registrato più di mille presenze in due giorni con circa cinquecento giocate al giorno.

Anche il meet&greet con gli youtubers “Space Family” di lunedì 26 dicembre ha avuto successo, richiamando un pubblico di quasi quattrocento giovanissimi fans che hanno potuto incontrare e divertirsi insieme ai loro beniamini del web Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, in arte “Space Family”.



“Valentino e Sara insieme ad un gruppo di giovani ammiratori hanno poi reso virale sui socials il Villaggio di Natale, visitando le varie attrazioni e creando contenuti sui loro seguitissimi canali." Racconta con soddisfazione il Direttore artistico Andrea Prada.



“Orgoglioso della proposta che abbiamo offerto ed i riscontri confermano e fortificano lo stato d'animo. " Chiosa Brunoangelo Galli, Vice sindaco ed Assessore al Turismo di Bellaria Igea Marina. “ Un'offerta sempre all'insegna del nostro target family ma che anche quest'anno ha saputo innovarsi. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso possibile tutto ciò"



Bellaria Igea Marina con il suo “Dream Christmas” ha voluto riempire di magiche atmosfere natalizie il centro cittadino con eventi, scenografiche sfilate cosplayer e artisti itineranti. Lo stesso ricco clima festoso sarà riproposto il 31 dicembre con la serata di Capodanno dove il viale P. Guidi diventerà un unico grande spazio musicale con spettacoli e concerti diffusi. A partire dalle 20.30 avrà inizio il Capodanno dei bambini, in Piazza Matteotti dove andrà in scena lo spettacolo musicale e di animazione, Coccole Sonore insieme a Francesca Fru Fru e Whiskey il ragnetto; a seguire dalle ore 23.00 sul viale pedonale si diffonderà la musica di ben sei punti spettacolo che si potranno visitare lungo la passeggiata. Sei diverse proposte musicali, andranno a comporre il Capodanno diffuso, raggiungendo tutti i gusti musicali dal rock al pop, dalla disco music al funky soul, con concerti e dj set. Partendo dal palco della Stazione, si incontrerà l’iconica band dei Dik Dik che ripercorreranno le più celebri hits conosciute in tutto il mondo come le intramontabili “Sognando la California” e “L’Isola di Wight”; in Piazzetta Fellini, davanti alla Biblioteca Comunale, i dj Andrea Mattei e Teo Mandrelli si esibiranno alla consolle targata M2O. Proseguendo, sul palco di via Pascoli la band dei Qluedo intratterrà il pubblico con un concerto dance-pop; a poca distanza si incontrerà il dj set del duo degli Space Invaders, all’altezza di via Mar Tirreno e la band dei Ridillo con un concerto funk-soul italiano sul palco all’angolo di via Dante; all’altezza di via Lamone si potrà assistere allo spettacolo “Neverland”, il Disney show con le più belle canzoni del mondo Disney insieme agli ANIMEniacs Corp.



“ Siamo estremamente soddisfatti dei risultati in termini di presenze e gradimenti della nostra proposta natalizia con il Villaggio di Natale targato “Dream Christmas”, siamo molto contenti del ritorno d’immagine che sta avendo la città constatando che gli allestimenti ed attrazioni sono molto apprezzati anche dagli amici delle città limitrofe che scelgono Bellaria Igea Marina come meta per le loro visite natalizie. " Così il Sindaco Filippo Giorgetti “ Un dato molto soddisfacente di quest’anno è accogliere numerosi ragazzini e adolescenti che vivono Bellaria Igea Marina; ci auguriamo che questo stesso entusiasmo si possa rivivere anche a Capodanno: una grande festa di piazza, dove poter incontrare i propri amici e divertirsi ascoltando musica per ogni gusto, dai più piccoli ai più grandi."



Conclude Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu - “Archiviamo le prime giornate di festa con degli ottimi risultati sia di numeri che di gradimento, ora siamo concentrati sul Capodanno e per continuare ad essere all’altezza abbiamo addirittura aggiunto un settimo palco; con il Direttore artistico abbiamo inoltre concordato altre sorprese per i festeggiamenti."