Macchina in fiamme, automobilista esce appena in tempo: illeso

Cronaca

Rimini

| 11:32 - 27 Dicembre 2022

L'auto incendiata.

Macchina a fuoco durante la marcia, automobilista riesce ad uscire in tempo: auto distrutta. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio del 26 dicembre sulla Consolare per San Marino. L'automobilista ha visto uscire del fumo dal cofano della sua Mini. Ha fatto appena in tempo ad accostare in via Rovereta e ad uscire fuori dalla macchina. Le fiamme hanno avvolto il mezzo distruggendolo e danneggiando seriamente un'altra auto parcheggiata. E' successo all'altezza del Ristorante Mazza. Sul posto per i soccorsi i Vigili del Fuoco di Rimini.