Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:47 - 27 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Dramma della solitudine nel riminese. Un 76enne, residente a San Giovanni in Marignano, è stato trovato privo di vita la sera di Natale nella sua abitazione di via Modena. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo corpo, freddo e rigido, riverso sul letto. La data della morte risalirebbe ad almeno tre giorni prima. A dare l’allarme ai carabinieri, a quanto si è appreso, è stato il fratello, preoccupato in quanto non rispondeva al telefono. Da una prima ipotesi si tratterebbe di morte naturale.