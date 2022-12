Volley A2 femminile, Omag MT festeggia alla grande: 3-0 al Perugia in trasferta

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:55 - 26 Dicembre 2022



Nemmeno il panettone di Natale “appesantisce” la marcia della Omag-MT San Giovanni in Marignano: centra la vittoria numero nove in campionato demolendo con un secco 3-0 la squadra 3M Perugia troppo fallosa per essere competitiva.

Non si concede distrazioni la squadra di Enrico Barbolini che prosegue così il cammino incontrastato in campionato, continuando a giocare sul velluto.

L'Omag MT parte forte e rischia qualcosa solo nel terzo set contro una 3M che regala troppi punti nei primi due parziali alla squadra di Barbolini che poi deve faticare quando le umbre smettono di sbagliare.

La Omag-MT ci mette un po’ a carburare 6-3, ma alza subito i giri, si porta in parità e manda subito in tilt la ricezione della squadra ospite che commette errori a ripetizione permettendole così di volare sul (16-7). La 3M Italia fatica a rimettersi in carreggiata e la Omag-MT si impone con il punteggio di 25-(12)

Nel secondo set le Perugine non danno l'impressione di voler reagire, il ritmo della formazione romagnola è elevato e il set si mette subito in discesa 4-11, la OMAG-Mt aumenta il suo vantaggio 8-19 e chiude il set in scioltezza 11-25.

Un po’ più equilibrato l’inizio del terzo set 5-6. Le zie alzano il ritmo 6-9 ma la 3M è ancora a ruota 11-13, però le perugine abbassano la guardia e la OMAG-Mt fugge 14-20.



Il commento di Alessandro Zanchi vice allenatore della OMAG-MT: “ E’ stata una partita importante, sia a livello di risultato che di morale. Siamo riusciti a sfruttare il momento, e a non farci distrarre dalla ricorrenza, a ridosso delle feste. Adesso possiamo finire l’anno felici, riposarci un paio di giorni e poi ricominciare gli allenamenti in vista della gara dell’8 gennaio con Roma.”



Il tabellino



3M PALLAVOLO PERUGIA: Negri 1, Manig 2, Salinas 6, Agbortabi 4, Giudici 7, Patasce 2, Rota (L), Bosi 1, Pero 1, Traballi. All. Marangi.



OMAG-MT: Babatunde 3, Turco 5, Bolzonetti 14, Parini 7, Perovic 9, Rachkovska 12, Caforio (L), Covino 2, Salvatori 2, Biagini, Cangini. All. Barbolini.



ARBITRI: Mannarino, Merli.



NOTE – Durata set: 19′, 19′, 22′; Tot: 60′. MVP: Rachkovska.



Top scorers: Bolzonetti A. (14) Rachkovska V. (12) Perovic N. (9).

Top servers: Bolzonetti A. (4) Babatunde M. (2) Parini S. (2).

Top blockers: Turco A. (2) Salvatori C. (2) Babatunde M. (1)