Lavori in A14, chiusura notturna per i caselli di Cesena e Cesena Nord

Attualità

Cesena

| 10:27 - 26 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Sulla A14, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 22 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30 dicembre:



-sarà chiusa la stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone;



-sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Forlì.



Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, in modalità alternata.