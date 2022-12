Meteo: per Rimini fine 2022 all'insegna dell'alta pressione, ma giornate grigie

Attualità

Rimini

| 18:48 - 25 Dicembre 2022

Bollettino meteo di fine anno PH MARCO CORBELLI.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 25/12/2022 ore 11:30



Alta pressione ben consolidata sul bacino del mediterraneo almeno fino a fine anno. Questo determinerà in Romagna, ed in generale in Pianura Padana, giornate grigie con foschie e nubi basse con qualche schiarita sui rilievi.



SANTO STEFANO - Lunedì 26 Dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: foschie e nubi basse al mattino tra costa e pianura mentre nel pomeriggio tornerà il sole con al più nubi alte presenti. Tra sera e notte ritorno delle foschie.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +6 e +8 gradi. Massime tra +11 e +13 gradi, fino a +14/15gradi nelle zone interne..

Venti: deboli da Sud-Ovest, fino a moderati sui rilievi.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Martedì 27 Dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: da molto nuvoloso a coperto, foschie in serata.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +7 e +9 gradi, massime comprese tra +10 e +12 gradi.

Venti: deboli e variabili.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 28 Dicembre



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con nubi basse e foschie nell’arco della giornata, salvo temporanee schiarite nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +6 e +9 gradi, massime comprese tra +10 e +12 gradi.

Venti: deboli da Nord.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: ancora tempo stabile fino a fine anno con foschie spesso presenti. Temperature senza variazioni di rilievo e superiori alle medie del periodo.

