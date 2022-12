Vigilia di Natale al mare: c'è chi ne approfitta per un bagno gelato

Attualità

Rimini

| 17:36 - 24 Dicembre 2022

Bagno ghiacciato in mare per festeggiare la vigilia di Natale. Nel video i temerari mentre si apprestano a entrare in mare. L'idea è nata a Mirco Bastianelli, titolare del Keto Bar di Rimini, insieme ad un team di sportivi. Il gruppo di partecipanti si è ritrovato sabato mattina (24 dicembre) sulla spiaggia di fronte al bagno 26 di Rimini. Fra loro anche il Dott. Samuele Valentini, nutrizionista specializzato in nutrizione sportiva, che ha guidato il bagno freddo con il metodo Wim Hof, per approcciare al meglio l'esperienza. Una ventina i partecipanti all'evento che hanno sfidato i propri limiti con un bagno gelato e festeggiato il Natale in modo alternativo.



"Chi si espone alle acque fredde - spiega il dott. Valentini - possiede livelli più elevati di glutatione, molecola antiossidante e antinfiammatoria. Oltre all'effetto antinfiammatorio, studi lo raccomandano per rinforzare il sistema immunitario e stimolare il metabolismo."