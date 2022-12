Controllato dalla Polizia confessa: doveva essere in carcere. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:11 - 24 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Prima lo controllano, poi si consegna spontaneamente alle Forze dell'Ordine. Nella serata di venerdì 23 dicembre 2022 la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per reati quali Resistenza a Pubblico Ufficiale e Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. Intorno alle 20:10 gli agenti, durante i controlli in Piazza Cavour hanno fermato un uomo che poi ha confessato la propria condizione. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il soggetto è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.