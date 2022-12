La storia di Whitney Huston al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Al Cinema Tiberio di Rimini arriva una delle voci più potenti della musica pop ed R&B, Whitney Huston, celebrata nel film biografico diretto da Kasi Lemmons Whitney. Una voce diventata leggenda. L'interprete Naomi Ackie (apparsa in film come "Lady Macbeth" e "Star Wars. L'ascesa di Skywalker"), affiancata da Stanley Tucci, Tamara Tunie e Clarke Peters, si misura con l'ugola d'oro dell'interprete di canzoni celeberrime come I wanna dance with somebody e I will always love you, in un articolato biopic che racconta il successo e le ombre di una vita tra mito e fragilità. "The Voice", com' era stata soprannominata da Oprah Winfrey, è stata regina indiscussa delle classifiche e del box office cinematografico (grazie al film "Guardia del corpo") tra gli anni '80 e '90, ma dietro al successo si è insinuata una storia tragica e dolorosa che ha segnato profondamente la vita della cantante, fino alla prematura scomparsa nel 2012. Il film di Kasi Lemmons, già regista di "Harriet" racconta la genesi del suo talento, la carriera pubblica e la vita privata, in un film con numeri musicali che non mancheranno di entusiasmare gli appassionati delle sette note.



Il film è in programma martedì 27 dicembre (ore 21), mercoledì 28 dicembre (ore 17 ed ore 21), giovedì 29 dicembre (ore 21, versione originale inglese con sottotitoli in italiano), venerdì 30 dicembre (ore 17 ed ore 21) e domenica 1 gennaio (ore 17 ed ore 21).