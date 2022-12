Tennis, Memorial Serafini: avanza Sergio Badini

Sport

Riccione

| 11:42 - 24 Dicembre 2022

Natale in campo con il 4° Torneo di Natale Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Tennis Club Riccione, dotato di 2000 euro di montepremi. Oggi (sabato, dalle 14) sono in programma tre match che vedono in campo quattro giocatori romagnoli, di cui due locali.

In apertura sul campo n.5 il giovane cesenaticense Pietro Briganti (Tennis Villa Carpena) affronta Leonardo Biasiolo, alle 15 sul campo n.6 il beniamino di casa Massimiliano Botticelli se la vede contro Leonardo Primucci, alle 16 il maestro del Tc Riccione, Giacomo Polidori, contro il forlivese Nicola Ravaioli.

2° turno tabellone finale: Andrea Bacchini (2.8)-Leonardo Baldoni (2.8) 6-3, 6-4, Giacomo Polidori (2.7)-Riccardo Rosei Agabiti (2.7) 6-4, 6-2. 3° turno: Massimiliano Botticelli (2.6)-Davide Brunetti (2.8) 6-4, 6-2, Marco Chiarello (2.8)-Jacopo Antonelli (2.6) 7-6, 6-1, Edoardo Principi (2.6)-Tommaso Spina (2.8) 6-3, 6-4, Sergio Badini (2.5)-Mattia Bandini (2.7) 7-5, 7-5. Al 4° turno, ma per la rinuncia dei loro avversari, anche Andrea Bacchini (2.8), Riccardo Fava (2.7) ed Antonio Scognamiglio (3.1).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.