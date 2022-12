Rimini, giocattoli e fumetti per i bambini ricoverati in ospedale

Attualità

Rimini

| 10:08 - 24 Dicembre 2022

Giocattoli e fumetti.

Fumetti e giocattoli per i bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini. Uno speciale regalo natalizio della Fumetteria Alcatraz di Rimini, in collaborazione con l'associazione "La Girandola", i "Cranietti", è stato consegnato il 21 dicembre dai titolari Luca Bifulco e Mattia Metuli. "I fumetti sono una porta verso un nuovo mondo e con la nostra iniziativa "Alcatraz For All", vogliamo dare una possibilità a tutti i bambini di sognare", dice Luca. "Ma non ci fermeremo qui. I nostri Cranietti potranno continuare a regalare un sorriso ad altri bambini durante tutto l'anno, grazie ad una collaborazione con la biblioteca Gambalunga per poter far leggere i fumetti ai Riminesi di tutte le etá " racconta Mattia . E' stato un anno pieno di cambiamenti per l'Alcatraz che a Settembre 2022 ha aperto le porte del secondo negozio, ma il 2023 si prospetta altrettanto ambizioso con un ulteriore coinvolgimento in attività di beneficenza e legati alla cultura. In un mondo che ci permette di essere generosi, i Cranietti ci ricordano che la felicità è contagiosa".