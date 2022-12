Auguri di Buon Natale dalla redazione di altarimini.it

Attualità

Rimini

| 16:14 - 24 Dicembre 2022

La redazione di altarimini.it vi augura un Felice Natale!.

È numeroso il gruppo di cittadini riminesi sorpresi nottetempo dalle Forze dell'Ordine in atteggiamento sospetto nei pressi di un grande abete. Sono stati identificati come appartenenti al gruppo locale denominato "redazione giornalistica". Le indagini hanno permesso di appurare che i predetti si trovavano nei pressi del grosso albero con l'intenzione di adescare i lettori di altarimini.it per fornire sottobanco "auguri di buon Natale".

Le Forze dell'Ordine li hanno fermati per le ipotesi di reato di spaccio di auguri in concorso, contrabbando di buoni sentimenti, guida in stato di ebbrezza natalizia, commercio di bigliettini di Buon Natale di piccolo taglio. I soggetti sono difesi dal noto avvocato S. Klaus Natalotti dello studio Presepi.



In attesa che la giustizia natalizia faccia il suo corso, vogliamo condividere con tutti i nostri lettori i sentimenti di gratitudine per l'attenzione che ogni giorno ci mostrate e dimostrate. Con le visite, i commenti, le indicazioni e le segnalazioni, voi lettori di altarimini.it siete uno stimolo continuo per cercare di fare sempre al meglio il nostro lavoro.



Tanti auguri dalla redazione di altarimini.it