Palpeggia cameriera in un locale di Marina Centro, denunciato 38enne

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 23 Dicembre 2022

Archivio.

Palpeggiamento in un locale di Marina Centro. Un cinese 38enne è stato denunciato per violenza sessuale. L'accusa è stata lanciata da una ragazza che lavora come cameriera. Secondo il racconto fatto dalla giovane agli agenti di Polizia, l’uomo insieme ad una comitiva di amici, sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe allungato la mano per toccare il sedere della dipendente. La giovane si è divincolata per sfuggire alla presa e ha chiesto aiuto allo staff del locale, ma ne è nato un parapiglia che ha richiesto l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, hanno querelato il 38enne, ipotizzando per lui i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza sessuale.