Un magico compleanno tra i delfini di Oltremare Riccione: la festa di Gessica Notaro

Attualità

Riccione

| 15:35 - 23 Dicembre 2022

Gessica Notaro ad Oltremare Riccione.

Festeggerà il suo compleanno, insieme ai delfini, Gessica Notaro, martedì 27 dicembre al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione. La nota showgirl riminese, così legata alla sua Romagna, ha scelto proprio la Laguna di Ulisse, per questa bella occasione. Sarà protagonista dell'appuntamento mattutino 'Delfini, lo spettacolo della natura' con gli amici addestratori e la famiglia di tursiopi, per un'occasione super emozionante. Gessica tornerà a fare ciò che ama di più, essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali. Per lei una serie di sorprese e naturalmente il grande amore del pubblico che è pronto ad arrivare al parco da ogni parte d'Italia.





Nel Family Experience Park di Riccione, dal 26 dicembre all'8 gennaio, le famiglie potranno ammirare scenografie a tema, divertirsi con musiche e atmosfere incantate e trasformarsi in magici personaggi con la truccabimbi. Nel Porto di Natale al tramonto tutti con il naso all'insù per ammirare il grande faro e la magica 'tempesta' di neve, con anche una 'pioggia' di bolle, in compagnia di Ulisse Mascotte. Gran finale con falò, dolciumi e sorprese. A Oltremare ogni giorno si può anche diventare addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Alligatori e dinosauri aspettano il pubblico nella foresta di Darwin, e al Mulino del Gufo emozioni infinite con i maestosi predatori dell'aria, i rapaci. I simpatici barbagianni incontrano da vicino il pubblico all'Arena Crazy Farm, invece nell'area Australia si incontrano invece i simpatici wallaby.



Apertura tutti i giorni dal 26/12 all'8/1 dalle 10:00 alle 17:30, biglietti acquistabili su www.oltremare.org.





Ecco gli appuntamenti negli altri parchi Costa della Riviera Adriatica per queste festività.







ITALIA IN MINIATURA, UN MAGICO NATALE

Non è davvero festa se non include una visita a Italia in Miniatura. Il parco tematico di Rimini, con le sue 300 miniature dei monumenti italiani, trenini che sfrecciano, vulcani che eruttano, è la riproduzione perfetta del Bel Paese da visitare in poche ore da Santo Stefano a dopo l'Epifania.

Nella magica Piazza Italia, piena di campanelli da suonare, il grande albero di Natale e la casetta della Truccabimbi aspettano grandi e piccini. Sono attive anche le attrazioni più suggestive e sognanti: Pinocchio con il trenino che attraversa la fiaba, Venezia tutta navigabile, Esperimenta dove si possono toccare con mano le leggi della fisica, Torre Panoramica, per un brivido d'alta quota, e lo stupefacente Cinemagia7D.





Apertura nei giorni del Capodanno più Lungo del mondo: dal 26 dicembre all'8 gennaio 2023. Orario 10:00 - 17:00 (chiusura casse un'ora e mezza prima della chiusura del parco), biglietti acquistabili su www.italiainminiatura.com.







ACQUARIO DI CATTOLICA CON I BABY PINGUINI

All'Acquario di Cattolica Becchetto, Piumino e Pinguetta, i tre cuccioli di Pinguino di Humboldt nati qualche mese fa e 'battezzati' dai Me Contro Te, aspettano grandi e piccini in una magica atmosfera di festa. Con un unico biglietto è possibile fruire di 4 colorati percorsi con migliaia di animali: Blu, per scoprire migliaia di specie di animali marini e per vivere l'incontro ravvicinato con gli squali toro più grandi d'Italia, Giallo, dove incontrare lontre e caimani, Verde con pitoni, boa, camaleonti e altri rettili e insetti bizzarri, Viola per una mostra sulle creature degli abissi. Speciale Natale con la truccabimbi gratuitamente a disposizione dei piccoli ospiti. Raccomandatissime le cibature quotidiane degli animali (orari sul sito).





Apertura dal 26 dicembre all'8 gennaio 2023. Orario 10:00 – 18:30 (apertura biglietterie dalle 10:00 alle 16:30 - ultimo ingresso percorso Blu alle ore 17:00, percorsi Giallo, Verde e Viola alle ore 18:00), biglietti acquistabili su www.acquariodicattolica.it.