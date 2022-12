Natale delle Meraviglie, a San Marino l'atmosfera incantata delle feste

Eventi

12:04 - 23 Dicembre 2022

Nel Centro Storico di San Marino prosegue la magica atmosfera del Natale delle Meraviglie - Un Viaggio Incredibile. A partire da sabato 24 dicembre, inizierà un lungo periodo di festa e allegria con le grandi attrazioni e gli show del Natale delle Meraviglie dedicate alle famiglie e non solo, senza interruzioni fino all’8 gennaio.



Protagonista principale di questa edizione è lo scintillante Polar Express in Piazza della Libertà; al fischio del Capotreno si potrà salire a bordo per assistere ad uno show davvero emozionante con magiche nevicate e performance musicali. E non potrà mancare Babbo Natale che incontrerà tutti i bimbi fino a domenica 25 dicembre nella Fabbrica dei Giocattoli a Campo Bruno Reffi. Per coloro che vorranno sperimentare la magia tipicamente natalizia della pista del ghiaccio, il Polar Park in Cava dei Balestrieri aspetta tutti i pattinatori per sorprenderli con improvvise nevicate ed effetti speciali rendendo l’esperienza indimenticabile.



Il tema del treno viene riproposto con due attrazioni uniche nel loro genere. Tutti i sabati, domeniche e festivi si potrà salire a bordo dell’elettromotrice AB 03 del Treno Bianco Azzurro, restaurata dopo ben 68 anni di inattività, e percorrere il tratto iniziale dello storico tragitto Rimini-San Marino in una corsa unica e speciale.

Mentre la storia del Treno Bianco Azzurro sarà ripercorsa in una Mostra visitabile tutti i giorni, dove si potranno ammirare oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie.



La Santa’s Funky Band con la sua musica a ritmo di funky animerà il Centro Storico venerdì 30 dicembre. Sabato 31 dicembre si celebrerà la notte di Capodanno: la Party Band dei Giocattoli SHOWZER con la sua irresistibile energia darà vita alla “Notte dei Giocattoli”. Dj set con Lory G (Lorenzo Giardi), musica dal vivo, danzatori, cantanti e performer condurranno San Marino nel nuovo anno.



Ancora un appuntamento dedicato ai più piccini venerdì 6 gennaio: Le Fate Danzanti – Parata itinerante, personaggi delle fiabe, fatate danzatrici e gnomi giocolieri intratterranno il pubblico con una stravagante parata.



Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com