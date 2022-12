Riccione, posti di blocco della Polizia Locale: tre patenti ritirate

Cronaca

Riccione

| 11:38 - 23 Dicembre 2022

Posto di blocco della Polizia Locale di Riccione - foto Casalboni.

Prosegue l’attività di controllo da parte degli agenti del comando di Polizia locale a garanzia della sicurezza stradale e la prevenzione sul territorio comunale.



In orari serali e notturni sono stati effettuati posti di controllo sulle principali arterie cittadine al fine di contrastare il fenomeno emergente di chi si mette alla guida dopo aver bevuto bevande alcoliche: illecito con ricadute particolarmente pericolose, spesso causa di gravi incidenti stradali.



Le postazioni di controllo sono state effettuate nelle strade adiacenti a viale Ceccarini e lungo la via Circonvallazione.



Complessivamente sono stati controllati oltre 150 veicoli e ritirate tre patenti per guida sotto l’influsso di alcool. Le violazioni di carattere penale hanno comportato una denuncia all’autorità giudiziaria mentre quelle di carattere amministrativo sono consistite in una sanzione da 543 a 2.170 euro.



Il comando di Polizia locale ricorda che in questi casi è inoltre prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida con la sospensione da 3 a 12 mesi a seconda del tasso alcolemico accertato, oltre al possibile fermo del veicolo di proprietà del conducente per sei mesi, in caso di incidente stradale; le sanzioni si aggravano ulteriormente per i conducenti professionali, i neopatentati e quelli che hanno meno di 21 anni di età.