Una statuina per il presepe del Vescovo da Confartigianato e Coldiretti

| 10:54 - 23 Dicembre 2022

La consegna della statuina.

Anche a Rimini, Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al Vescovo, Francesco Lambiasi, una statuina per arricchire il presepe.



Obiettivo dell’iniziativa, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Symbola, nell’ambito del Manifesto di Assisi e consegnata a 226 Diocesi, è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro.



La statuina per il Presepe 2022 vuole raffigurare l’impegno per uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Inserire questa nuova figura, una florovivaista simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita.

Alla consegna erano presenti Gianluca Capriotti, Segretario Generale Confartigianato Imprese Rimini, Stella Casalboni Vicepresidente Confartigianato Provinciale Giovani Imprenditori, Mauro Vanni Presidente Confartigianato Imprese Demaniali, Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente provinciale di Coldiretti e Giorgio Ricci Vicedirettore Coldiretti.