Aspirante cuoca di Pennabilli "strega" i giudici di MasterChef e diventa concorrente del programma

Attualità

Pennabilli

| 22:03 - 22 Dicembre 2022

Luciana Battistini (foto dal profilo Twitter di Masterchef Italia).

"Speriamo veramente che non mi prendano". Ha esordito così, scherzando, la signora Luciana Battistini davanti ai tre giudici di MasterChef prima di affrontare il provino per diventare concorrente del noto programma televisivo di Sky. Luciana, una esuberante 75enne, vive a Milano ma si presenta davanti alle telecamere rimarcando fieramente le sue origini: "però sono nata a Pennabilli, in provincia di Rimini!". Un divertente siparietto tra la signora e gli chef è andato in onda nella puntata di mercoledì 22 dicembre: "Io non ci volevo neanche venire (a Masterchef, ndr) sono stati i miei nipoti a iscrivermi perché pensano che sia la cuoca più brava del mondo". E così ha dimostrato di essere veramente un talento: con la sua "Tagliatella leggera" ha stregato Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo e si è assicurata un posto nella MasterClass del programma con 3 "Sì".