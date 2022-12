Basket giovanile, Under 17 ko con la Fortitudo  

Sport

Rimini

| 21:49 - 22 Dicembre 2022



Pausa natalizia per le squadre giovanili di Angels/RBR e IBR/RBR. L'ultima ad aver chiuso gli impegni del calendario è stata la compagine impegnata nel torneo Under 17 d’Eccellenza. I riminesi si sono arresi in trasferta sul campo della Fortitudo Bologna. Risultato finale 65-52.



UNDER 17 D’ECCELLENZA



S.G. Basket Fortitudo – Angels/RBR 65-52 (13-12; 35-27; 42-41)



ANGELS/RBR: Valmaggi 16, Godenzini 5, Baschetti 6, Frisoni, Marsili 2, Pansolini, Innocenti 11, Pivetti 1, Amati, Lisi, De Gregori 8, Di Giacomo 3.



Non riesce la prestigiosa impresa dei ragazzi dell’Under 17 d’Eccellenza, in casa della Fortitudo Bologna, nello storico campo della Furla. Partita molto equilibrata, che vede lo strappo dei padroni di casa solo alla fine, dopo una partita molto maschia, che ha visto le due compagini lottare punto a punto.



Primi dieci minuti di grande equilibrio con i ragazzi giallo-blu che trovano nel solito Valmaggi, punti preziosi. Nel secondo periodo la dominanza sotto le plance degli emiliani permette il primo strappo della partita. Nel terzo si cambia inerzia e marcia, con gli Angels che grazie ad un’ottima prestazione difensiva di squadra e ai punti di Baschetti e Innocenti concedono solo 7 punti ai bolognesi e si riportano ad un punto di distacco. Primi minuti dell’ultimo periodo di grande tensione, fisica e mentale, con ambe due le formazioni restie a muovere il punteggio. Negli ultimi minuti la Fortitudo ne ha di più, e strappa l’allungo finale.



Si ritorna in campo nel 2023, contro la fortissima Imola Basket, il 7 gennaio , al Pala SGR. Palla due alle 18.