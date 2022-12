Tour de France 2024, l'ex ct Cassani: "Importanti ricadute economiche per il territorio"

Attualità

Emilia Romagna

| 16:26 - 22 Dicembre 2022

Davide Cassani, foto Ansa.

Il Tour de France 2024 passerà nell'entroterra riminese, nella prima tappa che partirà da Firenze e si concluderà a Rimini. Una tappa impegnativa, caratterizzata da salite molto ripide: "Non è una partenza banale. I corridori dovranno affrontare salite impegnative come il Barbotto, salita simbolo della nove Colli", evidenzia Davide Cassani, gloria del ciclismo italiano e presidente di Apt Emilia Romagna.



Per il nostro territorio una grande vetrina dal punto di vista turistico. Secondo uno studio commissionato dalla Regione, per le prime tre tappe del Tour si possono prevedere circa 1,8 milioni di spettatori presenti in Italia, di cui oltre 730 mila in Emilia-Romagna. E circa 130mila presenze negli alberghi, la metà in Emilia-Romagna. Importanti le ricadute economiche, con un indotto diretto di 59 milioni di euro, di cui 29 milioni in Emilia-Romagna, più l’indotto e i benefici indiretti a livello nazionale per ulteriori 47 milioni, con altri 13 milioni sulle aziende della filiera del ciclismo. "Abbiamo voluto la partenza del Tour proprio per questo, per far vedere la nostra terra meravigliosa. Il Tour è la vetrina più importante", evidenzia Cassani.