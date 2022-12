Il caprone ritrovato nel centro di Santarcangelo: ora la "caccia" è al proprietario

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:59 - 22 Dicembre 2022

Caccia al legittimo proprietario del caprone che la scorsa settimana stava scorazzando liberamente per le vie del centro storico di Santarcangelo suscitando diverse reazioni da parte dei cittadini. Il video dell'accaduto, ripreso da un passante, è divenuto in poco tempo molto popolare sul web. L'animale, una volta acciuffato, è stato subito messo in sicurezza ma, a oggi, ancora non si è fatto vivo il proprietario per reclamarne la proprietà, sempre che esista. Come si fa per gli "oggetti smarriti", il caprone, è stato messo a documento sull'albo pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna: un fatto molto insolito e che fa anche sorridere. "L'economo comunale - si legge nel documento - rende noto che è stato depositato quanto appresso, rinvenuto in territorio di questo Comune: n.1 caprone. Il legittimo proprietario è invitato a presentarsi al detto Ufficio dal quale, osservate le prescrizioni di legge, potrà ritirare quanto gli appartiene. Trascorso un anno dall’ultimo giorno della 2° pubblicazione senza che il proprietario si presenti, di quanto sopra rinvenuto, o del relativo prezzo, verrà fatta consegna al ritrovatore".