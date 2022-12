San Clemente, il parco mezzi comunale diventa sempre più eco-friendly

Attualità

San Clemente

| 15:21 - 22 Dicembre 2022

3MX, il nuovo veicolo commerciale elettrico a tre ruote del comune di San Clemente.

Nella giornata di oggi, giovedì 22 dicembre, è stato consegnato al Comune di San Clemente un nuovo mezzo elettrico da parte dell'azienda AVI (Adriatica Veicoli Industriali) di Rimini. Erano presenti alla cerimonia la Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, e Federico Piva, titolare di AVI.





Nello specifico si tratta del modello denominato 3MX, veicolo commerciale a tre ruote - a due posti e con cassone posteriore - prodotto dal Gruppo Wuzheng, tra i marchi leader in questo segmento industriale della Cina. Wuzheng 3MX monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che rispetta l’ambiente e permette di accedere in piena tranquillità ai principali centri urbani.





“L’amministrazione comunale - spiega la Sindaca, Mirna Cecchini - ha manifestato la volontà di rendere il parco mezzi in proprietà dell’Ente più ecofriendly e compatibile procedendo all’acquisto di un nuovo veicolo elettrico in virtù del contributo concesso dalla Regione Emilia – Romagna, pari a 30mila euro”.



"Un ringraziamento all'amministrazione comunale di San Clemente - dichiara il titolare dell'azienda, Federico Piva - per aver scelto la nostra azienda come partner e per aver creduto nelle potenzialità della mobilità elettrica. E' per noi motivo di orgoglio poter essere al fianco delle esigenze delle amministrazioni comunali del nostro territorio, aiutandole a garantire servizi per tutta la cittadinanza, con soluzioni di trasporto sostenibile e a ridotto impatto ambientale. Sempre più forte si avverte, anche nella nostra provincia, la necessità di un cambiamento che abbracci nuove forme di mobilità capaci di salvaguardare l'ambiente e di minimizzare in maniera significativa se non addirittura abbattere del tutto le emissioni.

Una filosofia che AVI ha deciso di sposare con convizione e che porta avanti attraverso un'ampia gamma di veicoli adatti a tutte le esigenze".