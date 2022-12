Sgr e Green Methane insieme per realizzare nuovi impianti per la produzione di biometano

Attualità

Rimini

14:30 - 22 Dicembre 2022

Oscar Guerra, AD di Rosetti Marino, e l'AD di Gruppo SGR Bruno Tani.





SGR Biomethane e Green Methane, leader nella progettazione e costruzione di impianti per la produzione di biometano da scarti agricoli ed agroindustriali, hanno siglato un accordo di partnership con l’obiettivo di mettere a disposizione del mercato una soluzione innovativa, nata dalla naturale sinergia tra i due gruppi, per la realizzazione di nuovi impianti e per la riconversione di impianti a biogas già esistenti.



La partnership consentirà ai due player di presentare al mercato uno strumento in grado di coprire tutte le esigenze della filiera.



Dallo sviluppo autorizzativo agli aspetti progettuali, dallo studio del quadro incentivante all’arrangement finanziario, sino alla realizzazione e gestione operativa dell’impianto e al trading del Biometano e delle ulteriori commodities prodotte dall’impianto: l’iniziativa lanciata da SGR Biomethane e Green Methane costituisce una risposta unica e senza precedenti nel panorama nazionale di settore.



“L’iniziativa” – ha dichiarato Bruno Tani, Amministratore Delegato di Gruppo SGR, di cui SGR Biomethane fa parte – “è in linea con la mission del Gruppo, fortemente impegnato nella realizzazione di iniziative di economia circolare ed efficienza energetica, per le quali ha deliberato importanti linee di finanziamento e sviluppo, in grado di generare valore aggiunto per il territorio e di portare un significativo contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile ed indipendenza energetica del Paese”.



Per Oscar Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo Rosetti Marino, " La partnership con SGR Biomethane è la dimostrazione tangibile dell’impegno del Gruppo Rosetti Marino verso progetti reali di decarbonizzazione e di produzione di energia sostenibile; le competenze complementari di prodotto e di servizio, porteranno indubbiamente ad una sinergia che ci permetterà di rispondere in maniera veloce ed efficace a tutte le richieste di un mercato in forte espansione, con la qualità e la trasparenza che contraddistingue il Gruppo SGR e Rosetti Marino”.