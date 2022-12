Rimini, addio allo storico ballerino dello Slego Lou Pesaresi

Attualità

Rimini

| 14:27 - 22 Dicembre 2022

Lou Pesaresi.



Avrebbe compiuto 71 anni a gennaio: Rimini piange la scomparsa di Lou Pesaresi, attore e ballerino, rappresentante di una Rimini Underground che non c'è più. Cresciuto da bambino alla Grotta Rossa, a 23 anni si trasferì a Londra, dove frequentò corsi di danza moderna. Tornato in Italia, nel novembre 1980 divenne conduttore radiofonico per Radio San Marino, ma soprattutto acquistò grande popolarità con le sue performance da danzatore sul palco dello Slego. "Un pezzo della storia di Rimini che non finisce (quasi mai) nei libri di storia di Rimini", il ricordo del sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ciao Lou, amico speciale e generoso. Dispiace tanto", ha commentato Emma Petitti. Pesaresi è stato trovato senza vita nella sua abitazione nella tarda mattinata di ieri (mercoledì 21 dicembre). La redazione di altarimini.it si unisce alle condoglianze per la scomparsa dell'artista.