È quella de "Il Coloniale" la vetrina natalizia più bella di Rimini: suo l'Oscar di Zeinta de Borg

Attualità

Rimini

| 14:08 - 22 Dicembre 2022

"Il Coloniale" vince l'Oscar della Vetrina 2022.

‘A Natale puoi’ canta un noto spot pubblicitario sotto le feste e il Coloniale ha potuto veramente…sbizzarrirsi per creare la vetrina vincitrice di quest’anno del concorso organizzato da Zeinta di Borg e giunto alla settima edizione.



Ha ottenuto il primo posto senza ex aequo e incantato la giuria la vetrina della boutique in via Tempio Malatestiano, da sempre originale e creativa.



Il Coloniale nasce negli anni sessanta come fornitore di caffè, si è poi specializzato anche nella selezione di the, cioccolato ed oggettistica.



Un pout pourry di oggetti disposti in un’armonia di lucine e golosi dolci da affascinare tutti i passanti, un premio più che meritato e frutto di un duro lavoro che Roberta, la titolare del negozio in uno spazio molto essenziale, cura tutto l’anno. Alla premiazione è intervenuto il Presidente di Zeinta di Borg Daniele Fagnani ed ha partecipato anche Juri Magrini, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini (Patrocinatore dell’iniziativa che fa anche parte del Capodanno più lungo del mondo).



Il Coloniale nel 2018 aveva diviso il podio con la Gioielleria Banchetti.



Al secondo posto la sobria eleganza della Gioielleria Urbinati (vedi gallery) di via Sigismondo e al terzo la luccicante vetrina della pasticceria Jolly (gallery n.2) di via Garibaldi che ha creato un angolino molto suggestivo.



Citazioni d’onore anche alle vetrine della Gioielleria Banchetti, Emporio Danza, Arredamenti Mazza, Antica Drogheria Spazi (bottega presente e attiva sul territorio da 130 anni) e Fioreria Idea Verde.



La giuria era composta dagli studenti dell’Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli di Cesena. Gli esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ hanno selezionato i vincitori in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi e delle luci.



I premi sono forniti Case Vini Marcosanti, partner dell’iniziativa insieme a Romagna Banca che ha sostenuto l’evento.