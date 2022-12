Eventi

Rimini

| 13:11 - 22 Dicembre 2022

Claudio Baglioni PH A.DOBICI.



Claudio Baglioni sarà in concerto a Rimini, il prossimo 14 febbraio, al teatro Galli. L'artista porterà infatti nei teatri di Italia il "Dodici Note Solo bis", definito dalla critica "il concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista, sinonimo di grande musica e poesia".



In Romagna Baglioni sarà in concerto anche a Cesena il 9 gennaio, al teatro Bonci, e a Ravenna il 23 gennaio al teatro Alighieri.