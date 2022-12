Riccione Ride, le iscrizioni a Natale a prezzo ribassato e donazioni al Centro21

Sport

Riccione

| 12:40 - 22 Dicembre 2022

Ride Riccione.





La Ride Riccione non dimentica i ragazzi del Centro 21 e lancia per Natale la sottoscrizione benefica, con uno sconto a chi si iscriverà entro l'8 gennaio, dando la possibilità di effettuare una donazione libera. E' partita infatti l'iniziativa "a Natale regala (e regalati) la Ride!". La Ride Riccione 2023, evento dedicato agli atleti appassionati, ai cicloturisti che amano la buona cucina e ai giovanissimi che si avvicinano allo sport su due ruote, per questo Natale ha deciso di dare la possibilità a chi si iscriverà alla gara di fare un regalo originale e di buon cuore. All'evento sportivo sempre più inclusivo, divertente e orientato al benessere delle persone, si potrà partecipare fino all'8 di gennaio con un prezzo imperdibile di 𝟒𝟗 𝐞𝐮𝐫𝐨.

Al momento dell'iscrizione inoltre, con una donazione libera, si potrà anche inviare un regalo ai ragazzi del Centro 21 di Riccione, così duramente toccata dal tragico incidente in A4 dello scorso ottobre.