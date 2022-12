Viserba, Vigilia e Santo Stefano in musica in piazza Pascoli

Eventi

Rimini

| 12:16 - 22 Dicembre 2022

Simone Baldazzi.

Sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 19.30, il Comitato Turistico di Viserba invita tutti al villaggio di Natale allestito in piazza Pascoli, con le bancarelle artigianali per gli ultimi regali e gli stand gastronomici per mangiare e brindare in compagnia.



Per i più piccoli ci sarà una giostrina e la casetta di Babbo Natale.



Alle 16 si terrà un concerto natalizio del giovane baritono viserbese Simone Baldazzi, che proporrà un repertorio pop-lirico, con brani di Andrea Bocelli, di Lucio Dalla e di Josh Groban.



Protagonista sarà anche l'associazione amica "La Prima Coccola", per la quale si effettuerà un'apposita raccolta fondi.



Lunedì 26 dicembre, sempre alle 16, si esibirà il duo femminile "Lucirock", che proporrà canzoni di Natale in versione rock.