Gambettola, venerdì spettacolo di Natale al Poco Artistico Creativo

| 10:53 - 22 Dicembre 2022

Gli allievi della Bim Music Academy.



Il P.A.C. si veste di Natale con le esibizioni del Grande Coro della Gustosa guidati dal direttore del coro Michele Tani, degli allievi di Musica d’Insieme guidati dal direttore d’orchestra Filippo Lucchi e dal gruppo di Danza - Teatro - Musical guidati dagli insegnanti Ilaria Piersanti, Chiara Tappi e Jessica Stilla.



Sul palco saliranno i tanti ragazzi che frequentano le attività artistiche della BIM Music Academy al PAC, che anche quest’anno sono numerose e frequentate. Sarà un modo per scambiarsi gli auguri di Natale e darsi l’arrivederci al nuovo anno. La serata è già sold out e rientra nel cartellone di InCosta Festival ed è organizzato da Ass. Quattro Quarti – aps e BIM Music Academy .



Il Natale al PAC continuerà col Christmas Music Camp, campus musicale artistico che si terra il 29 e 30 con Michela Bosio, fondatrice del metodo GiocoCanto. Per info sul Camp e su tutte le attività artistiche presenti al PAC 3284599812 – 3756184143 bimmusicacademy@gmail.com.