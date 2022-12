Lago di Andreuccio, terminati i lavori di ripristino di due pontili

Attualità

Pennabilli

| 09:57 - 22 Dicembre 2022

I due pontili.

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli comunica la fine dei lavori di ripristino di due pontili del Lago di Andreuccio. Il primo è quello che si insinua sopra le acque del lago che da anni era stato chiuso per un grave ammaloramento. Il secondo è il piccolo ponticello che porta dall’area giochi ai bagni pubblici. Sono state inoltre rimosse le staccionate, lavoro già iniziato in precedenza, sostituendole con grossi scogli. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 25.000 € ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Chiosa il Sindaco Mauro Giannini: “Continua senza tregua il progetto dell’Amministrazione pennese per la costituzione della “Porta del Parco Sasso Simone e Simoncello”, alla fine di tutto sarà veramente un orgoglio per il nostro territorio e non solo”.