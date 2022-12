Assalto al bancomat e fuga con 25mila euro, ingenti danni

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 08:39 - 22 Dicembre 2022

Archivio.

Assalto nella notte tra martedì e mercoledì al bancomat della Banca Popolare Valconca collegato al Drive Eat in via al Mare, a San Giovanni in Marignano. Erano circa le 3 quando due banditi col volto travisato, sono arrivati nello sportello Atm, a poche decine di metri dal casello autostradale di Cattolica. In pochi minuti hanno piazzato l’esplosivo utilizzando il metodo a “Marmotta”, facendo letteralmente saltare in aria la postazione elettronica dell'istituto bancario. Pochi attimi e le banconote contenute nei cassetti del bancomat sono finiti nelle tasche dei malviventi che, poco dopo si sono allontanati a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Circa 25mila euro il bottino realizzato.