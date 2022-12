Cronaca

Rimini

| 19:44 - 21 Dicembre 2022

Il luogo della tragedia.

Colto da un malore per strada, muore un 84enne. I fatti sono avvenuti questa sera (mercoledì 21 dicembre) in via Settembrini a Rimini. L'anziano stava pedalando in bici, a poca distanza dalla sua abitazione, quando un malore gli ha fatto perdere conoscenza. Per lui non c'è stato nulla da fare: vani i tentativi di rianimare l'anziano da parte del personale del 118, intervenuto sul posto assieme a una pattuglia della polizia locale.



.