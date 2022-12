Cacio D, United Riccione pareggia conil Mezzolara (1-1)

Sport

Riccione

| 19:07 - 21 Dicembre 2022

Ferara in azione (Foto United Riccione).

A Budrio non si passa, l’imbattibilità casalinga del Mezzolara prosegue nonostante un buon Riccione. Mezzolara in avanti dopo soli cinque minuti con Dalmonte in grado di deviare alle spalle di Pezzolato un corner caduto nell’area piccola. 1-0.

Al 10' Vassallo si costruisce da solo una grande occasione vincendo in area una serie di contrasti e rimpalli ma Malagoli si allunga e gli nega la gioia dell’esultanza. Un minuto dopo il portiere del Mezzolara vince nuovamente la sfida con Vassallo parando il suo rasoterra.

Primo tempo che prosegue con il Mezzolara che si difende e lo United Riccione che attacca ma la squadra di Budrio si mura e per Ferrara e compagni gli spazi sono pochissimi e allora per “aggiustare” il danno serve un rigore che il direttore di gara assegna per fallo su Vassallo e che Ferrara realizza al 25’.

Alla mezzora Mezzolara ancora avanti, Landi su punizione trova la traiettoria giusta e firma il 2-1.

Vassallo ci prova ancora in percussione solitaria al 33’ ma la sua conclusione è alta.

Minuto 38, Vassallo salta Mari e mette in mezzo, trova Abonckelet che calcia a botta sicura ma una deviazione manda la sua conclusione sulla traversa.

Ma la rete del francese è nell’aria e arriva al 43’ quando è bravo a incornare il calcio d’angolo di Ferrara per il 2-2.

Nella ripresa stesso tema della prima parte di gara, United Riccione che gioca, Mezzolara che sfrutta campo e contropiede ma le occasioni, rispetto alla ripresa, sono decisamente poche e prevalgono agonismo e tensione. Finisce 2-2, appuntamento al 2023.



Il tabellino

MEZZOLARA - UNITED RICCIONE 2-2



Mezzolara (433): Malagoli; Mari, Fiore, Dall’Osso, Garavini; Landi, Cuoghi, Dalmonte; Bocchialini, D’Este (21’st Jassey), Bovo (33’st Benedettini). A disp.: Wangue, Longo, Frignani, Russo. All.: Nesi



United Riccione (4312): Pezzolato; Colombo (37’st Artur), Colacicchi (11’st Scrosta), Biguzzi, De Silvestro; Abonckelet, Bellini, Lordkipanidze; Ferrara; Mokulu, Vassallo (17’st D’Antoni). A disp.: De Fazio, Contessa, Capicchioni, Morelli, F.Ferrara, Cavallini. All.: Gori

Reti: 5’ Dalmonte, 25’ Ferrara (rig), 30’ Landi, 43’ Abonckelet.

Note: Ammoniti: Colacicchi, Dall’Osso, Lordkipanidze, Cuoghi, Mokulu, Nesi (All. Mezzolara).