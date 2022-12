Sventato femminicidio, voleva uccidere una donna conosciuta su internet. Arrestato

Cronaca

18:20 - 21 Dicembre 2022

Un uomo di nazionalità rumena residente a Misano Adriatico è stato arrestato per tentato omicidio a Modena lo scorso 17 dicembre dalla polizia ferroviaria. A darne notizia è la procura della Repubblica di Modena, in una nota dove si ricostruisce quello che, ritengono anche gli inquirenti, sarebbe potuto essere un femminicidio.



Secondo le indagini, difatti, l'arrestato, sabato scorso, stava raggiungendo Modena in treno con l'intento di uccidere una connazionale conosciuta su un sito di incontri, dopo che la donna, insospettitasi per gli atteggiamenti aggressivi e insistenti dell'uomo, aveva deciso di annullare l'appuntamento che i due avevano concordato proprio a Modena. Da quel momento, spiega la procura di Modena, l'uomo si era reso protagonista di minacce di morte alla donna (compreso un video in cui mostrava un coltello), fino a decidere di raggiungerla. Durante il tragitto in treno, però, l'uomo ha confessato al telefono, in rumeno, le sue intenzioni ad altre persone. Conversazione che un minorenne presente, conoscendo la lingua, ha compreso e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Giunto a Modena l'uomo è stato così raggiunto dalla polizia ferroviaria: addosso aveva un grosso coltello da cucina e un altro attrezzo da punta e taglio. La madre dell'arrestato ha confermato agli inquirenti precedenti trascorsi giudiziari del figlio nel paese d'origine. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo il carcere.