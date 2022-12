Calcio RSM: Murata, arriva un big in panchina: Beppe Angelini

Sport

| 17:55 - 21 Dicembre 2022

Il tecnico Beppe Angelini a destra con il dirigente del Murata Manuel Marani.



Il Murata comunica che il nuovo tecnico chiamato a sostituire Roberto Sarti è il riminese Beppe Angelini, classe 1965, una lunga carriera di calciatore alle spalle (anche in serie A) iniziata nel Cesena e di tecnico di prima squadra e di settore giovanile (Juventus, Cesena, Napoli).

Nel suo lungo curriculum, tra l'altro, tre promozioni dalla serie D alla C con Bellaria, Santarcangelo e Cesena. Due anni fa il quinto posto in serie D con il Forlì. Nella scorsa stagione è stato chiamato a stagione in corso al Livorno (Eccellenza).

Un nome eccellente che testimonia la volontà della società SS Murata di rilanciarsi e di programmare per tempo il futuro.