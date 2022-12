Crédit Agricole e Sace erogano 30milioni a favore di Sgr Società Gas Rimini

Attualità

16:58 - 21 Dicembre 2022

Crédit Agricole Italia, assistita dalla Garanzia SupportItalia di Sace, ha erogato un finanziamento di 30 milioni a favore del gruppo Sgr-Società Gas Rimini: l'operazione - si legge in una nota dell'istituto di credito - ha l'obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità derivanti dagli effetti economici negativi emersi in concomitanza del conflitto russo-ucraino e dai conseguenti rincari energetici".



Il gruppo Sgr, fondato nel 1956 come impresa di distribuzione e vendita di gas naturale è una delle più importanti realtà aziendali del territorio riminese e nel corso degli anni si è affermato sul mercato energetico nazionale ed internazionale grazie a competenze estese ed attività integrate. Dal 2011 la società riminese redige un Bilancio di Sostenibilità.