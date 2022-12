Senzatetto trovato morto a Rimini, la testimonianza toccante dell'amico

Cronaca

Rimini

| 16:53 - 21 Dicembre 2022

La baracca in cui viveva il senzatetto Vasile Trotea.



"Noi viviamo così, questa mattina come sempre gli ho dato una voce per sapere come stava. Quando non mi ha risposto ho alzato la tenda e l'ho visto morto". E' stato David, a trovare il corpo di Vasile Trotea, questa mattina (mercoledì 21 dicembre) e a chiamare aiuto per l'amico. Rumeno anche lui, da 18 anni in Italia, David vive in una tenda a pochi metri di distanza da quella che si era costruito Vasile tra gli arbusti di un campo incolto non lontano dal centro commerciale 'Le Befane'. "Vasile non faceva del male a nessuno - racconta - la mattina si alzava e andava a chiedere l'elemosina, mangiava qualche pezzo di pizza e poi si comprava una bottiglia e si chiudeva nella sua tenda. Era solo in Italia, ma ha moglie e figli in Romania. Vasile veniva dalla Transilvania e raccontava di aver lasciato casa dopo la separazione, ma non parlava molto. Questa mattina ho capito subito che stava male, l'ho visto a terra con una ferita sanguinante alla gamba. Non reagiva e ho chiamato aiuto". Una vita ai margini finita a causa del freddo ma anche della solitudine. "Io però non bevo più da 8 anni, e non ho paura del freddo - continua David - ho le coperte e mi bastano. Ora vivo così, ma ho sempre lavorato prima come muratore e poi bracciante nei campi, ma da quando mi sono operato di ernia non ho più avuto la forza e quindi mi accontento di quello che racimolo con piccoli lavoretti".