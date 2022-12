Proprietari donano un bonus straordinario ai dipendenti: la sorpresa in busta paga

Attualità

Novafeltria

| 15:17 - 24 Dicembre 2022

Foto di gruppo con i dipendenti della Salcavi Industrie.

In un momento di congiuntura economica, per il caro bollette e l'aumento dei prezzi, ci sono realtà produttive del territorio riminese che non rinunciano a dare un riconoscimento al lavoro dei propri dipendenti. É il caso del gruppo Salcavi Industrie, a Campiano di Talamello, azienda formata da Salcavi Spa e Salcavi Technic Spa, che opera da oltre 40 anni nel settore cavi elettrici. In occasione delle festività natalizie, proprio nel giorno dell'anti-vigilia di Natale, i circa 160 dipendenti hanno ricevuto sostanziosi bonus, soldi che potranno essere utilizzati per sostenere i rincari e per godersi delle festività più serene.



Non è la prima volta che questo accade, così i dipendenti hanno deciso di ringraziare pubblicamente i proprietari: “Quali dipendenti del Gruppo Salcavi Industrie, desideriamo ringraziare pubblicamente Daniele e Monica Sebastiani, per la generosità dimostrata negli ultimi anni, con riconoscimenti economici di vario genere e spessore, che confermano ancora una volta, la vicinanza dei titolari ai propri collaboratori, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando”.



Salcavi negli ultimi anni ha vissuto un periodo di forte crescita, sia a livello occupazione, sia in termini di volumi d'affari, e rappresenta una delle realtà industriali più solide di tutta l'Alta Valmarecchia.