Il giardino di Gabriele del "Bagno 26" diventa un mega Presepe

| 15:18 - 24 Dicembre 2022

Anche per il Natale 2022 Gabriele Pagliarani, titolare del bagno Tiki 26 di Rimini, ha allestito nel giardino di casa, in via Emilia Vecchia 8 a Santa Giustina, un maxi Presepe. Una tradizione, per il Bagnino d'Italia, fin dai tempi in cui era bambino: "Il presepe ha davvero degli scorci molto belli - evidenzia con soddisfazione - ci sono sette e otto tipi di ghiaia, c'è la cascata con i pesci rossi, ci sono oltre 100 statuine". Il perimetro è sempre di 40 mq, con tempi di lavorazione piuttosto consistenti: "25 giorni, ne servono invece 6 solo per smontare tutto". Il presepe è visitabile presso la sua abitazione ed è arricchito, di sera, da tante luci. "É una cosa mia, di fantasia, che mi fa star bene quando la faccio. Scarico così lo stress di una lunga estate di lavoro e mi fa sentire molto il Natale, dando calore a queste feste".