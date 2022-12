Abiti come "gioielli", a Villa Franceschi di Riccione la mostra "Opulenza"

Eventi

Riccione

| 16:27 - 21 Dicembre 2022

La mostra "Opulenza" a Riccione (foto di D.Casalboni).

Dal 22 dicembre 2022 Villa Franceschi, nello spazio creativo Art Room sarà possibile ammirare Opulenza, una esposizione di sei abiti insoliti e fastosi.

Una piccola, ma preziosa collezione realizzata da capi che simboleggiano il concetto di rinascita e rigenerazione di abiti grazie all'utilizzo gli accessori che li adornano, dando vita a dei veri e propri “abiti gioiello” in cui risalta la volontà di portare alla luce una bellezza opulenta".

L’esposizione rende omaggio alla “moda come l’arte dell’invenzione” e nasce dall’idea di reinventare forme di abiti estremamente eleganti abbinati ad accessori a cui è stata data una nuova vita. Il progetto è stato realizzato dagli allievi della classe 5E indirizzo design moda e delle classi 3A e 3D indirizzo multimediale con la supervisione dei docenti: Simona Andruccioli, Lucia Ceccolini, Rocco Tomasillo, Fabrizio Cataffo.

Il progetto Art Room (spazio messo a disposizione degli studenti del liceo artistico “Volta-Fellini” dall’Amministrazione Comunale) è un contenitore di esperienze artistiche la cui mission si fonda sul dialogo tra arte contemporanea e territorio al fine di avvicinare le giovani generazioni e creare un luogo fisico in cui gli studenti possano dare spazio alla propria creatività.



TESSERE I SOGNI ANCHE A NATALE

Fino all'8 gennaio a Villa Franceschi prosegue la mostra Tessere I Sogni composta da opere, principalmente inedite, del mosaicista Luca Barberini.

Il tema portante è quello dei sogni, delle visioni notturne che affollano la mente dell’artista e che ritroviamo anche nel nostro subconscio, poiché appartengono a un’esperienza comune nella quale ognuno può riconoscersi.



La mostra può essere visitata secondo i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche durante le Festività.